VIDEO – Tirana, palazzo in fiamme: rogo devasta la facciata, evacuazioni e paura tra i residenti

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Un vasto incendio ha colpito un edificio residenziale nella capitale albanese Tirana, costringendo all’evacuazione dei residenti e mobilitando decine di soccorritori.

Le fiamme, divampate nella giornata del 14 aprile, sarebbero partite da un’attività commerciale al piano terra, propagandosi rapidamente lungo la facciata del palazzo. Le immagini diffuse da Euronews Albania mostrano il rogo estendersi verso l’alto, accompagnato da una densa colonna di fumo nero.

Sul posto sono intervenuti circa 80 tra militari e operatori di emergenza, con il supporto di 13 mezzi dei vigili del fuoco. Le operazioni sono proseguite per ore, anche in serata, per evitare che l’incendio raggiungesse edifici vicini.

Secondo quanto riferito dal capo dei servizi di emergenza Skender Brataj, quattro vigili del fuoco e un civile sono stati ricoverati per inalazione di fumi tossici, mentre una donna è stata trasferita nel reparto ustioni. Tutti, però, non sono in pericolo di vita.

Non si registrano vittime. Intanto, tra i residenti cresce la preoccupazione e non mancano le critiche alle autorità per i controlli ritenuti insufficienti sugli standard edilizi e sui materiali utilizzati nelle facciate degli edifici.