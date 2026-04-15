VIDEO – Un uomo armato sulla motonave, incendio a bordo e due uomini in acqua: spettacolare esercitazione sul Lago di Como

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VIGILI DEL FUOCO

Le operazioni sono partite poco prima delle 11. Tre gli scenari di emergenza: innanzitutto la simulazione dell’intercettazione di una motonave della Navigazione a bordo della quale un soggetto con problemi psichici ha tentato di aggredire i passeggeri con un coltello: a seguito della chiamata al 117, sono intervenuti Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Provinciale. L’intervento ha portato all’abbordaggio, alla presa in consegna del soggetto e al successivo trasferimento a terra per l’identificazione.

Nel secondo scenario “Search and Rescue” le operazioni di soccorso partono dopo che due persone sono finite in acqua. Immediato l’arrivo dei soccorsi per recuperare i due malcapitati.

Infine è stato simulato un principio di incendio a bordo con la conseguente evacuazione dei passeggeri. Operativi Croce Rossa e Vigili del Fuoco.

https://comozero.it/attualita/un-uomo-armato-sulla-motonave-incendio-a-bordo-e-due-uomini-in-acqua-spettacolare-esercitazione-sul-lago-di-como-video/