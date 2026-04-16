Bisceglie, scoppia un incendio nella sede Caritas: a fuoco arredi in disuso. «Non ci lasciamo intimidire»

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A bruciare sono stati soprattutto vecchi mobili accatastati all’esterno della struttura. Nei mesi scorsi furono sottratti beni di prima necessità raccolti per la Caritas e alcuni locali vennero danneggiati

Un incendio è divampato all’alba di oggi, poco dopo le 6.30, all’interno dell’ex convento dei Cappuccini di Bisceglie, in via Di Terlizzi, struttura da anni destinata ad attività di sostegno sociale. Le fiamme, sviluppatesi in una porzione dell’edificio, hanno richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, giunti dal comando di Barletta. L’azione rapida delle squadre ha permesso di circoscrivere il rogo in tempi brevi, evitando che si propagasse ad altre aree del complesso e scongiurando danni ben più gravi.

Non si registrano feriti. La quantificazione dei danni materiali è ancora in corso, ma una finestra e alcuni alberi adiacenti risultano compromessi. A bruciare sono stati soprattutto vecchi mobili accatastati all’esterno della struttura. «Sedie e arredi vari erano lì perché il vano in cui si trovavano, di proprietà del Comune, deve essere ristrutturato. Lo avevamo svuotato e questa mattina era previsto il ritiro. Invece è andata così», spiega Michele Storelli, volontario della Caritas di Bisceglie, da quindici anni impegnato nel sostegno alle fragilità sociali ed economiche.

Al momento non è chiaro se l’incendio sia di natura accidentale o dolosa. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi. Ma l’episodio riporta alla memoria quanto avvenuto appena un mese fa, quando la stessa struttura era stata presa di mira da ignoti: furono sottratti beni di prima necessità raccolti per la Caritas e alcuni locali vennero danneggiati. Un precedente che alimenta interrogativi e preoccupazioni, soprattutto tra i volontari che quotidianamente operano nel centro.

Storelli non nasconde l’amarezza, ma respinge ogni tentativo di intimidazione. «Non abbiamo paura di episodi come quello accaduto la scorsa notte. Andiamo avanti e non smetteremo di tendere una mano a chi ha bisogno», afferma con fermezza. Quanto alle cause del rogo, mantiene prudenza: «Non abbiamo idea di chi sia stato, magari è opera di balordi perditempo». Nonostante i danni e le difficoltà, la determinazione resta intatta. «Non ci fermiamo: il tempo di sistemare tutto e torniamo operativi», promette.

https://bari.corriere.it/notizie/cronaca/26_aprile_15/bisceglie-scoppia-un-incendio-nel-cortile-della-sede-caritas-a-fuoco-arredi-in-disuso-non-ci-lasciamo-intimidire-faaec27a-638c-4f3f-8de3-75898ae0axlk_amp.shtml