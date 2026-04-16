Consegnati al comando 12 nuove APS alimentate a biodiesel

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VIGILI DEL FUOCO

Si è concluso in data odierna presso la sede centrale del comando un corso di formazione ad alta specializzazione, programmato e coordinato dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia. Nello stesso giorno sono stati consegnati 12 nuovi veicoli antincendio APS (Autopompe Serbatoio) alimentati a biodiesel, destinati ai comandi delle Regioni Sicilia e Calabria nell’ambito dell’attuazione del programma di rinnovo del parco automezzi avviato dalle strutture centrali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Al corso hanno partecipato una ottantina di unità operative autisti, di cui 24 istruttori patenti per veicoli terrestri, provenienti da tutti i comandi della Sicilia, e dai comandi di Reggio Calabria e Vibo Valentia. Alle attività hanno dato il loro prezioso contributo le ditte specializzate di settore presenti nella regione che ne assicurano l’assistenza tecnica post-consegna.

Le lezioni, articolate in moduli teorici e pratici, sono state curate direttamente da tecnici della società BAI (Brescia Antincendi International) che ha realizzato gli allestimenti tecnici sui nuovi veicoli antincendio. In particolare, la parte teorica tenuta dall’ing. Claudio Ruggeri, ha riguardato l’illustrazione tecnica degli autoveicoli e dei relativi sistemi antincendio, con approfondimenti sugli schemi di funzionamento e gestione del veicolo.

La parte pratica, condotta dal tecnico BAI Devin Mariotti, è stata invece finalizzata a mostrare sul campo le prestazioni operative che possono essere raggiunte con l’uso dei sistemi CAFS (Compressed Air Foam System – sistema ad aria compressa per la produzione di schiuma) e SMPP (Sistema di Miscelazione a Pressione Positiva) di ultima generazione, che fanno parte degli impianti tecnici presenti sui veicoli antincendio.

Il percorso formativo ha consentito agli istruttori patenti e al personale autista intervenuto di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per la successiva formazione che verrà poi erogata al personale autista destinato alla conduzione delle nuove APS.

Con questa iniziativa, il comando dei Vigili del Fuoco di Trapani si conferma punto di riferimento nella formazione specialistica del personale operativo, e prosegue nel costante investimento nella crescita professionale operato con il coordinamento della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sicilia.