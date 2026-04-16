Intervento per un incendio in una palazzina in via Giovanni Prati a Catania

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VIGILI DEL FUCOO DI CATANIA

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti nel pomeriggio di oggi per un incendio sviluppatosi in un edificio a quattro elevazioni, in via Giovanni Prati 35, nel quartiere di Picanello a Catania.

Sul posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto a estinguere l’incendio, sprigionatosi al piano terra dello stabile, all’interno di un garage dove erano depositate masserizie varie.

A supporto sono state inviate due autobotti e un’autoscala dalla sede Centrale oltre ad una autobotte del comune di Catania.

Le uniche persone presenti nello stabile, sono state evacuate tramite autoscala, e sono state affidate al personale sanitario del Servizio 118.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

Oltre ai Vigili del Fuoco era presente personale della Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza