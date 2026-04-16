Scontro frontale fra due auto sul Sempione a Legnano: quattro feriti

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Incidente frontale sul Sempione a Legnano nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 16 maggio, all’altezza dell’incrocio semaforico con via Locatelli. Quattro le persone coinvolte, tre uomini e una donna, tutte trasportate in codice verde ai pronto soccorso di Legnano e Castellanza.

Nessuno ha riportato ferite gravi. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Legnano, che ha anche gestito la viabilità, rallentata durante le operazioni di soccorso. Sul posto i soccorritori del 118 per le prime cure. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Legnano, a causa del fumo fuoriuscito da una delle vetture: i pompieri del distaccamento di via Leopardi hanno messo in sicurezza i mezzi e l’area, successivamente bonificata.

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2026/04/16/scontro-frontale-fra-due-auto-sul-sempione-a-legnano-quattro-le-persone-ferite/1430647/