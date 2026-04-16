giovedì, Aprile 16, 2026
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Vasto incendio nel caseggiato in via Agostino da Montefeltro a Torino

Il Faro
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TORINO – Un incendio, e non è il primo, ha interessato il caseggiato abbandonato in via Agostino da Montefeltro a Torino.

L’intenso fumo nero si vede uscire dalle finestre dell’edificio che si trova nelle immediate vicinanze dell’ospedale Mauriziano. L’incendio potrebbe essere stato causato da chi dorme nel caseggiato che potrebbe aver dato alle fiamme alcune masserizie. Sul posto i vigili del fuoco.

https://www.quotidianopiemontese.it/2026/04/16/vasto-incendio-nel-caseggiato-in-via-agostino-da-montefeltro-foto

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