VIDEO – Almeno 11 morti in un incidente stradale che ha coinvolto un autobus nel sud dell’Ecuador

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QUITO, 15 aprile (Xinhua) — Almeno 11 persone sono morte e altre 22 sono rimaste ferite dopo che un autobus interprovinciale è uscito di strada ed è precipitato in un fiume nel sud dell’Ecuador mercoledì, secondo quanto riferito dalle autorità.

L’incidente è avvenuto sulla strada Cuenca-Molleturo, vicino al ponte El Chorro, nel cantone di Cuenca, dove l’autobus è uscito di strada, ha sfondato il guardrail ed è precipitato in un fiume poco profondo, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di Cuenca.

Il veicolo ha poi preso fuoco ed è andato completamente distrutto dalle fiamme, come mostrano le immagini diffuse sui social media.

Sul posto sono intervenute squadre di soccorso, tra cui vigili del fuoco, Croce Rossa e autorità sanitarie, per assistere i feriti e recuperare i corpi.

Il capo dei vigili del fuoco di Cuenca, Sixto Heras, ha dichiarato che alcune vittime sono state trovate all’interno dell’autobus, mentre altre sono state rinvenute nel fiume. Diversi feriti versano in condizioni critiche.

Le autorità hanno dichiarato che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare con il proseguire delle operazioni di recupero. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine.

La strada è stata chiusa mentre proseguono le operazioni di soccorso. Gli incidenti stradali sono una delle principali cause di morte in Ecuador, spesso legati all’eccesso di velocità e all’errore del conducente, hanno affermato le autorità.