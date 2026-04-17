Violenza psicologica -Quando l’ostacolo alla genitorialita’ diventa reato
PAOLA PICCIOTTO
Cosa succede quando un genitore ostacola i contatti tra l’altro genitore ed i figli e anche in presenza di questi mette in atto comportamenti vessatori, espressioni svilenti ed offensivi in spregio dell’altro ruolo genitoriale?
Quali sono le tutele del genitore vilipeso?
Il caso in esame sottoposto recentemente al vaglio della Suprema Corte origina da una denuncia di un padre di un minore fatto oggetto (in presenza del figlio), di vessazioni psichiche da parte della madre sia durante la convivenza di coppia, sia nella successiva fase di separazione.
Il padre denunciava comportamenti gravemente ostacolanti rispetto alla frequentazione con il figlio; la donna sarebbe arrivata a non portare a scuola il minore, pur di impedire al padre di incontrarlo, oltre ad essere stato lo stesso reiteratamente minacciato dalla medesima.
Spunto interessante della pronuncia e’ il riconoscimento della rilevanza penale delle condotte cd “ostacolanti”. Viene pertanto ribadito il principio secondo cui la vessazione psicologica posta in essere a danno di un genitore in presenza dei figli integra il reato di maltrattamenti aggravati, posto che si contravviene all’essenziale esigenza psicologica ed emotiva del minore di veder preservati e rispettati i propri affetti primari.
Di conseguenza non è necessaria la violenza fisica perpetrata da un genitore ai danni dell’altro per ritenere integrati i maltrattamenti, dal momento che la violenza psicologica non è connotata da un disvalore inferiore rispetto a quella fisica.
Questa definizione e’ conforme al dettato della Convenzione di Istanbul, che qualifica le condotte maltrattanti in modo onnicomprensivo, includendo oltre quella fisica anche la violenza e vessazione psicologica.
Per approfondimenti: Avv. Penalista Paola Picciotto avv.paolapicciotto@gmail.com Tel. 3394062631