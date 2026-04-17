ABC della Qualità ed Impresa al Femminile del Made in Italy – Agriturismo San Valentino

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JESSICA IOZZA

ABC della Qualità nasce per raccontare e sostenere storie che meritano di essere conosciute. Nel tempo, questo percorso mi ha portata a incontrare sempre più donne che stanno costruendo un modo diverso di fare impresa, radicato nella terra, nei valori e nella consapevolezza.

C’è un’Italia che non fa rumore, ma che ogni giorno crea valore. È fatta di intuizioni che diventano progetti, di tradizioni che si trasformano senza perdere la loro identità. Donne che scelgono di non fermarsi e che, con determinazione, portano avanti un’idea autentica di qualità.

ABC della Qualità nasce proprio da questo: dal desiderio di dare voce a queste realtà. Tutto è iniziato da un incontro, quello con Giuditta Marsili, che si è trasformato nel tempo in collaborazione e visione condivisa.

Da lì si è creata una rete fatta di storie diverse, ma unite dagli stessi valori. Donne come Stefania, Alessandra, Virginia, Maria Barbara e Daniela, che ogni giorno lavorano con rispetto per la terra e attenzione per ciò che producono.

Quello che le accomuna non è solo il prodotto, ma il percorso. Un modo di fare impresa lento, consapevole, vero.

Con i miei articoli scelgo di raccontare proprio questo: non solo cosa si produce, ma chi c’è dietro. Perché la qualità non è mai solo nel risultato finale, ma nella storia che lo rende possibile.