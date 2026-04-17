Allarme in una piscina del comune di Paullo per esalazioni tossiche

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VIGILI DEL FUOCO

Attimi di grande apprensione alle 10 di ieri mattina in una piscina comunale a Paullo, dove sette persone hanno iniziato ad accusare tutte gli stessi sintomi: difficoltà respiratorie, tosse e nausea.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Vigili del fuoco del Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) con il supporto di una squadra del distaccamento cittadino di Milano, assieme a tre ambulanze e due auto mediche dei sanitari del 118.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e assistito i sanitari nel soccorso dei sette sfortunati intossicati. Le persone sono state poi accompagnate in ospedale per le cure del caso anche se le loro condizioni non destavano preoccupazione.

Dai primi accertamenti sembra che l’incidente sia riconducibile a un guasto che ha causato un sovradosaggio di cloro immesso nell’impianto della piscina.

Presenti anche i Carabinieri per le competenze del caso.