Cane finisce in un profondo fossato: salvato dai Vigili del Fuoco
Momenti di apprensione nella mattinata di venerdì a Cremona, dove un intervento congiunto dei soccorsi ha permesso di trarre in salvo un cane finito in un profondo fossato. L’episodio si è verificato nell’area del parcheggio del supermercato Eurospar, nel tratto che si affaccia su via Cadore.
L’animale era finito sul fondale del fossato all’interno dell’area di sosta, una fossa di scolo, data la profondità dello scavo era impossibilitato a risalire autonomamente. Immediato l’allarme tra i presenti con la chiamata ai Vigili del Fuoco.
Grazie all’utilizzo di scale e attrezzature specifiche, gli uomini del 115 sono riusciti a calarsi nel condotto, raggiungendo l’animale visibilmente spaventato ma, fortunatamente, in buone condizioni fisiche.
A supporto delle operazioni era presente anche una pattuglia della Polizia Locale di Cremona, che si è occupata di gestire la viabilità.
Una volta riportato in superficie il cane è apparso impaurito e probabilmente ferito a una zampa. Si cerca ora il padrone, anche se al momento non si esclude un caso di abbandono.
https://www.cremonaoggi.it/2026/04/17/cane-finisce-in-un-profondo-fossato-salvato-dai-vigili-del-fuoco