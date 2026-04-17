Crollo parziale del solaio di una struttura dismessa in fase di riqualificazione – Quattro operai feriti, cinque le persone evacuate

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LIDO DI VENEZIA – Nessuno sarebbe in pericolo di vita. || Un boato improvviso, il pavimento che cede sotto i piedi e il vuoto di diversi metri: attimi di terrore che potevano trasformarsi in tragedia al Lido di Venezia, dove il crollo del solaio dell’ex caserma Pepe ha causato quattro feriti, tutti operai. Cinque le persone evacuate. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 del mattino, durante un sopralluogo tecnico nella struttura di San Nicolò, destinata a diventare uno studentato universitario di Ca’ Foscari. Nove le persone presenti al momento del cedimento, tra operai, tecnici e professionisti incaricati dei lavori. Il solaio del primo piano ha improvvisamente ceduto, facendo precipitare i quattro lavoratori da un’altezza di circa cinque-sei metri.

Nonostante la violenza dell’impatto, nessuno sarebbe in pericolo di vita. I feriti sono stati soccorsi tempestivamente dal Suem 118: due di loro sono stati elitrasportati in codice urgente agli ospedali di Mestre e Treviso, mentre gli altri due sono stati trasferiti tra Mestre e Venezia con traumi di media e lieve entità. Gli altri cinque presenti sono riusciti a mettersi in salvo e sono stati evacuati dai vigili del fuoco, intervenuti con squadre del distaccamento del Lido e con il supporto dell’autopompa lagunare da Dorsoduro.

Sul posto oltre i soccorsi, le forze dell’ordine e i tecnici dello Spisal, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del cedimento, probabilmente legato al deterioramento dei materiali della struttura. L’area è stata messa in sicurezza e non si esclude il sequestro parziale dell’edificio, mentre proseguono le indagini su un episodio che avrebbe potuto portare a conseguenze ben più gravi.

https://antennatre.medianordest.it/177302/lido-di-venezia-crollo-in-un-cantiere-durante-il-sopralluogo-4-operai-feriti-5-evacuati/