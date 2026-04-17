IL CONDOMINIO COME POSSO AIUTARTI?

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ORAZIO LATERZA

Sono un ispettore della Guardia di Finanza con oltre 30 anni di lodevole lavoro prestato al servizio del Paese. Nel corso della mia luminosa e lunga carriera ho maturato svariate esperienze operative sia all’interno del Corpo di appartenenza che presso prestigiose Istituzioni esterne. Tra queste ultime, quella svolta presso il Ministero della Difesa – Ufficio di collegamento con la Guardia di Finanza e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche di Coesione – ove ho collaborato attivamente, nella delicata fase iniziale di attuazione di alcune misure dell’importante Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Grazie a questa attività, ho ricevuto un riconoscimento ufficiale per aver messo in luce meritorie capacità organizzative, umane e professionali che gli hanno consentito di fornire spunti propositivi, accrescendo, l’efficacia dei processi lavorativi all’interno della Struttura di assegnazione.

Infine, nonostante tutti gli impegni professionali in attività di servizio particolarmente gravose, ho conseguito prima la Laurea in Economia e Commercio e, successivamente, in Scienze Economiche – Green Economy e Sostenibilità. Nella mia tesi di laurea ho affrontato un case study: un esempio virtuoso dal punto di vista dello sviluppo sostenibile e dell’energia circolare rappresentato dall’esperienza della discarica di Peccioli in cui è stato realizzato un biodigestore anaerobico che consente di produrre compost e biometano utilizzando la frazione organica dei rifiuti prodotti sul territorio. Gli impianti della discarica sono stati capaci di produrre nel 2023 ben 14.771.559 kWh di energia elettrica, di cui 11.388.853 kWh sono stati poi ceduti in rete. Ulteriore energia elettrica è stata prodotta dagli impianti fotovoltaici e dagli impianti eolici della discarica. Tutti questi dati segnalano come la discarica di Peccioli rappresenti un esempio da seguire sia in Italia sia all’estero per raggiungere obiettivi rilevanti sia sul piano economico sia sul piano sociale e ambientale.

La mia attività che sto svolgendo in maniera socialmente insieme ad un collaboratore di fiducia e che proseguirò a tempo pieno a breve, dopo il congedo dalla Guardia di Finanza, consiste nell’aiutare gli altri a vivere nel condominio in maniera serena. Il mio collaboratore di fiducia Dott. Geom. Tullio Silvestri si occupa della gestione di condomini che esercita da circa 20 anni, in particolare, nello svolgimento dell’attività oltre ad avvalersi di ulteriori professionisti tecnici ed avvocati per lo svolgimento dell’attività e si avvale di diverse ditte professionali per piccoli e grandi interventi di manutenzione degli stabili. E’ sempre aggiornato sui corsi professionali e sui programmi all’avanguardia per poter essere più trasparente possibile nella gestione delle spese. Rimanendo sempre più vicini all’esigenze dei condomini. E’ iscritto all’Assiac.

Cell. 347-3817958 – Profilo facebook Laterza Orazio