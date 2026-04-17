Isola Farnese: riapre la strada con lo stop automatico in caso di pioggia

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MATTEO MARTINELLI

Dopo mesi di isolamento causati dai crolli di gennaio, il Borgo di Isola Farnese torna finalmente accessibile. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza che riapre parzialmente via dell’Isola Farnese grazie a un corridoio protetto da barriere in cemento e acciaio, mettendo fine ai pesanti disagi che hanno colpito residenti e commercianti.

La circolazione è permessa a residenti e mezzi di soccorso con un senso unico alternato, ma la vera novità è l’installazione di sensori “intelligenti” sulla parete rocciosa. In caso di movimenti del terreno o di allerta meteo per pioggia e vento, un semaforo diventerà automaticamente rosso, bloccando il transito per prevenire nuovi rischi.

L’amministrazione ha inoltre concesso sessanta giorni ai proprietari del costone per la messa in sicurezza definitiva; in caso di inattività, il Comune interverrà d’ufficio addebitando i costi ai privati. Per ora, il borgo smette di essere un’isola, affidando la propria libertà di movimento alla sorveglianza della tecnologia.