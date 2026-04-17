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l’Adige ha restituito un cadavere. Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco, per le operazioni di recupero, i carabinieri, per avviare immediatamente tutti gli accertamenti del caso, e il medico del Suem 118, che altro non ha potuto fare che constatare il decesso. Si apre, ora, la fase dell’identificazione, sulla quale, al momento, non vi sono certezze di alcun tipo.

Nei giorni scorsi, erano proseguite a lungo le ricerche di una persona da poco scomparsa, che aveva visto mobilitati i vigili del fuoco, anche con i sommozzatori e l’elicottero, oltre ai carabinieri.

Di recente, un altro corpo era stato recuperato dalle acque dell’Adige, in seguito identificato come quello di un altro uomo che risultava scomparso, questa volta da marzo.

https://www.polesine24.it/cronaca/2026/04/17/news/orrore-l-adige-restituisce-un-corpo-393090