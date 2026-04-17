Parapendista resta incastrato tra gli alberi a Vico Canavese

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VICO CANAVESE – Nel pomeriggio di ieri a Vico Canavese un parapendista è rimasto bloccato durante la fase di discesa, finendo impigliato con la vela tra i rami degli alberi a circa otto metri di altezza

Sul posto sono intervenute tempestivamente due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Torino, che hanno avviato le operazioni di soccorso in un contesto reso delicato dalla posizione sopraelevata dell’uomo e dalla necessità di operare senza compromettere la sua sicurezza.

Per raggiungere il parapendista e consentirgli di tornare a terra, i soccorritori hanno fatto ricorso alle tecniche SAF (Speleo-Alpino-Fluviali), specifiche per interventi in ambienti impervi o in quota. In particolare, è stata allestita una manovra di “scala controventata”: una scala italiana mantenuta in posizione perfettamente verticale grazie a un sistema di tiranti in corda.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per l’uomo, che non ha riportato ferite, ma ha vissuto attimi di forte tensione prima dell’arrivo delle squadre di emergenza. Un episodio che evidenzia ancora una volta la preparazione e la versatilità operativa dei Vigili del Fuoco, capaci di intervenire con efficacia anche nelle situazioni più complesse.