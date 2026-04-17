Paura a Montaldo Scarampi per una villetta in fiamme

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VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata di ieri, intorno alle 10:30, un incendio è improvvisamente divampato in una villetta nel comune di Montaldo Scarampi.

L’incendio si è originato dal locale lavanderia al piano terra, probabilmente a causa di un corto circuito, e data la presenza di molto materiale infiammabile si è rapidamente propagato agli altri locali, attaccando arredi e suppellettili.

La famiglia all’interno dell’abitazione si è accorta in tempo dell’incendio ed è riuscita a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi.

I Vigili del fuoco sono intervenuti in forze e dopo alcune ore di lavoro sono riusciti a circoscrivere le fiamme. Dopo lo spegnimento del rogo, i soccorritori hanno iniziato le operazioni di bonifica dei locali e di messa in sicurezza.

L’abitazione ha subito notevoli danni ma per fortuna nessuna persona ha riportato conseguenze.