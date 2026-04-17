venerdì, Aprile 17, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Paura a Montaldo Scarampi per una villetta in fiamme

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata di ieri, intorno alle 10:30, un incendio è improvvisamente divampato in una villetta nel comune di Montaldo Scarampi.
L’incendio si è originato dal locale lavanderia al piano terra, probabilmente a causa di un corto circuito, e data la presenza di molto materiale infiammabile si è rapidamente propagato agli altri locali, attaccando arredi e suppellettili.
La famiglia all’interno dell’abitazione si è accorta in tempo dell’incendio ed è riuscita a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi.
I Vigili del fuoco sono intervenuti in forze e dopo alcune ore di lavoro sono riusciti a circoscrivere le fiamme. Dopo lo spegnimento del rogo, i soccorritori hanno iniziato le operazioni di bonifica dei locali e di messa in sicurezza.
L’abitazione ha subito notevoli danni ma per fortuna nessuna persona ha riportato conseguenze.

Potrebbe anche interessarti

Lotta libera: la Squadra dei Vigili del Fuoco brilla ai Campionati italiani U20

Il Faro

Esplosione ed incendio di un macchinario nella ditta Comet

Il Faro

Rosa D’Eliseo lascia il comando dei vigili del fuoco a Bari per Bologna, arriva Maria Cavaliere

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *