Perchè ti autosaboti?

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ELVIRA PARACINI

Ti è mai capitato di essere vicino a qualcosa di importante …e poi rovinare tutto senza un vero motivo? Hai vissuto un momento dove le cose iniziano ad andare bene ma..qualcosa che fai rovina tutto anche senza volerlo davvero? Magari stai costruendo qualcosa di importante, stai migliorando stai crescendo e all’improvviso inizi a rallentare, dubitare, bloccarti., ti distrai, rimandi o ti allontani da ciò che potrebbe essere risolutivo e senti qualcosa dentro di te che ti frena proprio nel momento decisivo.

Non è perché non sei capace. Non è perché non sai cosa fare. E’ un meccanismo inconscio che si attiva in automatico, perché una parte di te associa il CAMBIAMENTO a qualcosa di rischioso o fuori controllo ed allora ti riporta esattamente dove eri prima, in quella zona che conosci così bene.., la zona di confort, anche se non è quello che desideri realmente.

Quel qualcosa dentro di te che si attiva proprio nel momento più importante, lo fa senza che tu te ne accorga ed è un meccanismo inconscio. Non è casuale, è un autosabotaggio del tuo sistema.

Finchè non vai a lavorare sulla parte inconscia continui a ripetere il meccanismo. Hai presente?

Una modalità molto veloce e diretta è accedere all’inconscio con l’aiuto dell’archetipo. Attiva un dialogo con l’inconscio, la parte più profonda e genuina di te. In uno stato di leggera trance, puoi liberarti dai condizionamenti del vissuto emozionale, blocchi, impedimenti, automatismi, come è successo ad una cliente, di cui metto un piccolo estratto della sua testimonianza:

“Da qualche mese ho intrapreso un percorso con Elvira; un’esperienza a dir poco trasformativa.

Mi ha guidato a riconoscere prima, e accettare in seguito, blocchi e traumi annosi che mi ostacolavano pesantemente in particolare nelle mie relazioni, personali e professionali.

Fin dal primo incontro ho percepito accoglienza, delicatezza, una profonda umanità che mi hanno fatto sempre sentire vista e rispettata, soprattutto mai giudicata.

Grazie al suo approccio chiaro, ho ritrovato una maggiore consapevolezza e una sorta di alleggerimento emotivo che mi consente ora di considerare il mio passato da un’ottica totalmente diversa e benevola.” Ed ancora:

“Per il resto… direi netti segni di miglioramento.

Mi sento più stabile a livello emotivo, non ho più avvertito quegli up & down di prima; anche i bruciori di stomaco sono spariti.”

Ecco questo è un piccolo esempio di come nel breve tempo con un piccolo aiuto, puoi trasformare la tua realtà nella direzione voluta.

Chiedi come attivare la connessione con la parte più autentica e genuina di te per il CAMBIAMENTO desiderato.

Dr.ssa Elvira Angela Paracini

Ipnosi Regressiva, Analogista,

Personal Health Coach, Istruttore di

training autogeno

cell. 349 4506194