Sopralluogo del sottosegretario Prisco alla Torre dei Conti
VIGILI DEL FUOCO
ROMA – Sopralluogo alla Torre dei Conti stamattina del sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, accompagnato dal capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino, dal Prefetto Bruno Strati, Direttore centrale per l’Attività ispettiva e gli affari legali del Dipartimento dei Vigili del fuoco, dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma Adriano De Acutis.
Nel corso dell’incontro sono stati illustrati gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del monumento, dopo il crollo parziale avvenuto lo scorso 3 novembre che causò la morte di un operaio.