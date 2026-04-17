venerdì, Aprile 17, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Sopralluogo del sottosegretario Prisco alla Torre dei Conti

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

ROMA – Sopralluogo alla Torre dei Conti stamattina del sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, accompagnato dal capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino, dal Prefetto Bruno Strati, Direttore centrale per l’Attività ispettiva e gli affari legali del Dipartimento dei Vigili del fuoco, dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma Adriano De Acutis.
Nel corso dell’incontro sono stati illustrati gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del monumento, dopo il crollo parziale avvenuto lo scorso 3 novembre che causò la morte di un operaio.

Potrebbe anche interessarti

Ancona, Natale di solidarietà per i bambini dell’ospedale “G. Salesi”

Il Faro

Video – Incendio di un’abitazione a Scopa –

Il Faro

Incendio di un cassonetto si propaga ad una tubazione di metano.

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *