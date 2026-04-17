Trent’anni di “Santi Pietro e Paolo”: l’utopia di Don Tantardini che ha cambiato le periferie

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Dal 1996 a oggi, la cooperativa nata a Tor Bella Monaca ha assistito 3.400 minori. Una storia di universitari diventati dirigenti, celebrata sul palco del teatro di quartiere.

Trent’anni fa erano solo ragazzi di parrocchia con un desiderio comune: non stare a guardare. Oggi, quegli stessi ragazzi guidano una delle realtà socio-assistenziali più solide del Lazio e non solo. La festa al Teatro di Tor Bella Monaca per il trentennale della Cooperativa Santi Pietro e Paolo non è stata una semplice ricorrenza formale, ma il racconto collettivo di un’impresa nata dal basso.

L’intuizione: trasformare il volontariato in futuro

Il seme fu gettato nel 1996 da Don Giacomo Tantardini. Allora parroco a Santa Margherita Maria Alacoque, ebbe il merito di vedere oltre il degrado urbano, intuendo che le necessità sociali di un quartiere complesso potevano diventare un’occasione di lavoro e di dignità per i giovani universitari del territorio. Quello che era iniziato come un impegno spontaneo tra i banchi della chiesa si è evoluto in una struttura professionale capace di valicare i confini della Capitale, arrivando a Tivoli, Monterotondo e persino Brindisi.

Oltre 3.400 minori: una bussola nelle periferie

I numeri parlano di un impatto profondo: sono più di 3.400 i minori che hanno trovato nella cooperativa un punto di riferimento, una guida o semplicemente un luogo dove sentirsi meno soli. Molti dei fondatori, partiti con poco più che una laurea e tanta passione, oggi ricoprono ruoli dirigenziali, dimostrando che investire sul capitale umano delle periferie è una scommessa vincente.

La voce a chi vive la strada La scelta di celebrare questo traguardo a teatro ha ribadito la filosofia della cooperativa: rimettere al centro le persone. Come sottolineato dal presidente Francesco Sagone, l’evento non è stato una passerella per i vertici, ma un microfono aperto per i beneficiari del loro lavoro: “Abbiamo voluto dare la parola e il palco ai nostri ragazzi. Sono loro il vero specchio di ciò che siamo diventati in questi tre decenni”.Tor Bella Monaca festeggia così non solo