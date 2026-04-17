VIDEO – Almeno 17 persone sono rimaste uccise nell’attacco più letale sferrato dalla Russia contro l’Ucraina quest’anno.

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La Russia ha condotto quest’anno il suo attacco più letale contro l’Ucraina , uccidendo almeno 17 persone e ferendone più di 100 in una serie di attacchi con droni e missili in tutto il paese.

Nove persone sono morte nella città portuale meridionale di Odessa e quattro a Kiev, tra cui un bambino di 12 anni. Tre vittime si sono registrate nella regione di Dnipropetrovsk. Un’altra persona è morta nella regione di Zaporizhzhia.

Giovedì, intorno alle 2:30 del mattino, è scattato l’allarme aereo nella capitale. Poco dopo si sono udite delle esplosioni, seguite da forti boati provenienti dalle difese aeree ucraine. Secondo l’aeronautica militare ucraina,

la Russia avrebbe lanciato quasi 700 droni e decine di missili balistici e da crociera.