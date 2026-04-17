venerdì, Aprile 17, 2026
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VIDEO – Rapina Napoli, la caccia ai ladri nella rete sotterranea: Vvf in cerca di tracce

Il Faro
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Video: vigili si calano nella rete sotterranea di fognature, condotti a servizio della rete metropolitana, vicine alla banca Crédit Agricole di piazzale Medaglie d’Oro, a Napoli, dove nella mattinata di ieri, 16 aprile, hanno fatto irruzione dei rapinatori.

https://www.rainews.it/video/2026/04/rapina-napoli-la-caccia-ai-ladri-nella-rete-sotterranea-vvf-in-cerca-di-tracce-il-video-4d0c59a3-79d8-488d-ac54-9e3c53f252ad.html

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