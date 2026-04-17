VIDEO – Rapina Napoli, la caccia ai ladri nella rete sotterranea: Vvf in cerca di tracce
Video: vigili si calano nella rete sotterranea di fognature, condotti a servizio della rete metropolitana, vicine alla banca Crédit Agricole di piazzale Medaglie d’Oro, a Napoli, dove nella mattinata di ieri, 16 aprile, hanno fatto irruzione dei rapinatori.
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