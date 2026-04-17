VIDEO – Ribaltamento di un’autocisterna carica di etere avvenuto nel pomeriggio di ieri

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VIGILI DEL FUOCO

Si sono concluse stamattina le operazioni dei vigili del fuoco lungo l’autostrada A14, all’altezza del km 26 nel comune di San Lazzaro di Savena, in seguito al ribaltamento di un’autocisterna carica di etere avvenuto nel pomeriggio di ieri.

Alle 16 di giovedì 16 aprile, un’autocisterna, che trasportava circa 25mila litri di etere, si è scontrata con un autocarro. Nel violento scontro l’autista dell’autocisterna ha perso la vita. L’impatto dell’autocarro ha provocato uno squarcio nella cisterna e il prodotto chimico ha invaso la carreggiata imponendo la chiusura al traffico del tratto autostradale interessato in entrambe le direzioni.

I Vigili del fuoco sono intervenuti in modo massiccio con 10 squadre del comando di Bologna, tra cui 4 autobotti e il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), con il supporto del nucleo travasi giunto da Milano per la gestione della sostanza infiammabile.

Durante la notte, le squadre hanno effettuato il travaso completo del carico di etere su un’altra cisterna. Le attività sono state costantemente monitorate anche con droni dotati di termocamere per il controllo delle temperature e dell’area.