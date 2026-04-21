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Vigili del fuoco

Approvata la deroga due anni prima sede

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO

È stato approvato un emendamento (aprile 2026) che introduce una norma transitoria per superare il vincolo dei due anni di permanenza nella prima sede di assegnazione per i vigili del fuoco, estendendo il termine al 31 ottobre 2026 e consentendo trasferimenti in deroga. La norma modifica l’art. 14 della legge n. 42/2025, accogliendo le richieste CONAPO. 

Punti chiave della deroga VVF (2026):

  • Contesto: Superamento del vincolo biennale (ex art. 6 c. 3 D.lgs. 217/2005) che bloccava la mobilità.
  • Termine transitorio: Esteso fino al 31 ottobre 2026 per la mobilità del personale.
  • Azioni: Interviene sulle mobilità, incluse le questioni sollevate per il Giubileo.
  • Settori coinvolti: Vigili del fuoco e personale direttivo/tecnico in prima assegnazione.

Questa misura risponde alle richieste dei sindacati di categoria, come il CONAPO, per permettere la mobilità nazionale anche a chi non ha ancora maturato il biennio in sede

www.conapo.it

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