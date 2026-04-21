Conclusione del Terzo Corso di Ambientamento Aeroportuale e Abilitazione del Personale

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VIGILI DEL FUOCO

Il Comando di Bergamo ha ospitato, dal 13 al 17 aprile, il Corso di Ambientamento Aeroportuale, un’iniziativa formativa cruciale per il personale. L’attività didattica si è svolta in totale conformità con le direttive emanate dalla circolare DCFORM n. 10561 del 17.03.2023 e con le procedure delineate nel Manuale RFFS BGY (Rescue and Fire Fighting Service Manual).

Il percorso formativo ha consentito a 18 unità di raggiungere la qualifica necessaria per operare nell’ambito del Soccorso Aeroportuale, confermando la loro piena idoneità al servizio presso il Distaccamento di Orio al Serio.