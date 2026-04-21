Estate del 2025 – Appiccato un incendio boschivo sul monte Canfield e attirato i vigili del fuoco in un’imboscata in Idaho in cui sono morti due vigili del fuoco.

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CONTEA DI KOOTENAI, Idaho — Una chiamata per un incendio boschivo in Idaho si è trasformata in un’imboscata nell’estate del 2025, quando un vigile del fuoco giunto sul posto ha trovato tre colleghi feriti da colpi d’arma da fuoco e ha comunicato via radio di essere sotto attacco.

Un rapporto recentemente pubblicato e ottenuto da USA TODAY descrive in dettaglio l’attacco e il duplice omicidio del 2025 perpetrati dal ventenne Wess Roley, il quale, secondo le autorità, appiccò un incendio boschivo sul monte Canfield prima di aprire il fuoco con un fucile contro i vigili del fuoco intervenuti sul posto. Gli investigatori hanno affermato che Roley mostrava segni di isolamento, disperazione e interesse per ideologie estremiste.

Secondo quanto riportato da USA TODAY, gli investigatori hanno diffuso nuovi dettagli sull’incendio doloso e sull’attacco del 29 giugno, chiarendo le precedenti notizie che descrivevano l’attentatore come un cecchino. Le autorità hanno affermato che tutti e tre i vigili del fuoco sono stati colpiti a distanza ravvicinata con un fucile calibro 12.

Le autorità hanno affermato che Roley acquistò un fucile a pompa Mossberg Maverick 88 calibro 12 in Idaho il 23 marzo 2025. Nei mesi precedenti all’attacco, escursionisti e motociclisti avevano riferito di averlo visto in montagna, a volte accampato nella zona.

Secondo quanto riportato nei verbali del mandato di perquisizione, il 28 giugno, il giorno prima dell’attacco, il sospettato si era scattato delle foto mentre si esercitava con il suo fucile e sparava a un ceppo nel bosco.

Gli investigatori hanno utilizzato i dati dei telefoni cellulari dell’FBI, i filmati di sorveglianza e le registrazioni audio dei camion dei pompieri per ricostruire la cronologia dell’attacco del 29 giugno 2025.

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