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Ha scatenato l’incendio in un bosco di Fortunago | denunciato viticoltore di 64 anni

Il Faro
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Fortunago (Pavia), 21 aprile 2026 – Un 64enne milanese, viticoltore in Oltrepò, è stato denunciato per incendio boschivo colposo. I carabinieri del Nucleo Forestale di Zavattarello hanno infatti contestato il reato all’uomo, che aveva peraltro chiesto tempestivamente l’intervento dei vigili del fuoco quando aveva perso il controllo del fuoco da lui stesso appiccato per bruciare sfalci di viti nelle vigne adiacenti al bosco.

L’incendio, divampato lo scorso 22 marzo in località Polinago di Fortunago, aveva interessato complessivamente circa 1.500 metri quadrati di superficie boschiva. Alla conclusione delle operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, i militari del Forestale hanno attivato le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare il punto d’origine dell’incendio.

https://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/incendio-fortunago-oltrepo-1b593933

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