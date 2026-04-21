martedì, Aprile 21, 2026
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Vigili del fuoco

Incendio di un camion adibito alla raccolta rifiuti

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO DI PESARO – URBINO

MACERATA FELTRIA (PU) – I -Intorno alle ore 11:15, la squadra dei Vigili del fuoco di Macerata Feltria è intervenuta sulla Strada Provinciale Fogliense (SP49) per l’incendio di un camion adibito alla raccolta rifiuti.
La squadra, giunta sul posto ha provveduto allo spegnimento del veicolo e mettere in sicurezza l’area. L’autista, accortosi delle fiamme, è riuscito a mettersi in una posizione di sicurezza.
Sul posto presenti le forze dell’ordine.

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