Tir sfonda le barriere e precipita dal ponte della superstrada del Liri. Morto il conducente

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Il tir ha fatto un volo di diversi metri danneggiando pesantemente lo stesso ponte. Il conducente del mezzo è stato soccorso con l’elicotter

Sul posto i vigili del fuoco, l’elisoccorso e le forze dell’ordine. Restano da accertare le cause dell’incidente. Il conducente è morto: l’uomo, 67 anni originario della provincia di Roma, era in viaggio da Sora ad Avezzano quando, per motivi in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo pesante finendo contro le protezioni. Il ponte è stato danneggiato ma non è crollato.

Molte le persone accorse immediatamente sul luogo dell’accaduto dopo aver distintamente avvertito il forte boato del mezzo precipitato. Sul posto è giunto un elicottero del 118: presenti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. La viabilità sta subendo dei rallentamenti.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo del camion andando a sbattere contro le barriere di sicurezza. Data la mole del tir, questo è riuscito a sfondare le protezioni del ponte ed è finito nel vuoto. Il camion risulta totalmente distrutto a causa del violento impatto al suolo. Gli altri veicoli che stavano transitando in quel momento sono riusciti a fermarsi appena prima di precipitare a loro volta.

https://www.rete8.it/cronaca/tir-sfonda-le-barriere-e-precipita-dal-ponte-della-superstrada-del-liri/