Travolto dalle onde mentre nuota con un’amica, trovato il corpo del 14enne disperso in mare a Noto

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Il cadavere dell’adolescente, che era in vacanza in Italia con la famiglia, è stato rinvenuto incastrato tra gli scogli in dell’Hotel Helios, stando a quanto riportano i quotidiani locali, durante una nuova ispezione nel tratto di fondale interessato dalle ricerche che in questi giorni sono state coordinate dalla Guardia Costiera.

È stato recuperato dai Vigili del Fuoco il corpo del ragazzo di 14 anni danese scomparso venerdì 17 aprile, tra le acque di Noto, nel Siracusano, mentre faceva il bagno con una coetanea che è riuscita a salvarsi e a tornare a riva. Entrambi era stati travolti dalle onde.

https://www.fanpage.it/attualita/travolto-dalle-onde-mentre-nuota-con-unamica-trovato-il-corpo-del-14enne-disperso-in-mare-a-noto