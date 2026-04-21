VIDEO – Si ribalta un camion di maiali. L’intervento dei vigili del fuoco e dei veterinari

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Un camion per il trasporto di maiali si è ribaltato in via del Fonditore, a Bologna, in una zona industriale a San Donato. È successo questo pomeriggio, 20 aprile. Ancora non è chiara la dinamica ma da una primissima ricostruzione è possibile che l’autista abbia perso il controllo del mezzo nel percorrere una rotonda, ribaltandosi e finendo a terra appoggiato sul lato destro; tutto senza coinvolgere nessun altro mezzo né persona. Praticamente illeso il conducente.Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia locale, sono arrivate subito due veterinarie per la verifica delle condizioni di salute anche degli animali e il loro recupero. Non è ancora chiaro se alcuni esemplari – tra le decine all’interno del mezzo – abbiano avuto conseguenze dall’impatto, ma nel frattempo è stato fatto arrivare un secondo camion per il trasbordo dei maiali illesi. I vigili del fuoco hanno aiutato a mettere in collegamento i due mezzi pesanti. Una volta recuperati gli animali si procederà anche al raddrizzamento del camion.

CORRIERE DELLA SERA