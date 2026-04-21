VIDEO – Un piccolo aereo si è schiantato nel parcheggio di Pacoima; il pilota è stato ricoverato in ospedale.

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Lunedì mattina, i vigili del fuoco di Los Angeles sono intervenuti per un incidente aereo che ha coinvolto un piccolo velivolo nel parcheggio di un negozio O’Reilly Auto Parts a Pacoima.

Secondo Rich Prickett di Sky5, che si trovava sopra la zona alle 11:30, l’aereo Cessna 172 si è schiantato in picchiata nel parcheggio di Van Nuys Boulevard poco dopo le 11:00. Il velivolo è stato visto capovolto, a pochi metri da diverse auto parcheggiate.

Il pilota, un uomo di circa 70 anni, è stato estratto dall’aereo e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono sconosciute.

https://ktla.com/news/local-news/small-plane-crashes-into-pacoima-parking-lot-pilot-hospitalized