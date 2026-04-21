Vigili del Fuoco e SUEM 118 di Rovigo rafforzano la collaborazione per interventi più rapidi ed efficaci

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Prosegue nel Rodigino il percorso condiviso tra Vigili del Fuoco e SUEM 118, impegnati a rafforzare la collaborazione nella gestione delle emergenze. Nel corso di questo mese si sono svolti due incontri dedicati a migliorare il coordinamento tra soccorso tecnico e sanitario, con l’obiettivo di rendere gli interventi sempre più rapidi ed efficaci a favore dei cittadini.

Le giornate di lavoro hanno puntato a consolidare modalità operative comuni e a rendere più fluida la risposta in situazioni critiche. In particolare, il personale coinvolto ha analizzato il funzionamento delle rispettive sale operative, soffermandosi su come vengono attivate le squadre, su come vengono gestite le chiamate e sui passaggi che portano all’invio dei mezzi di soccorso.

Durante gli incontri si è parlato anche dei diversi ruoli e delle competenze che caratterizzano i due ambiti, così da migliorare la comprensione reciproca e facilitare il lavoro sul campo. Ampio spazio è stato dedicato al tema della comunicazione tra le centrali operative, ritenuta un elemento chiave per garantire interventi coordinati e sicuri.

https://www.lapiazzaweb.it/news/attualita/666946/vigili-del-fuoco-e-suem-118-di-rovigo-rafforzano-la-collaborazione-per-interventi-piu-rapidi-ed-efficaci.html