Incendio all’Aurelio: fiamme divampano in una palazzina, due persone soccorse in extremis

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Un improvviso incendio ha gettato nel panico i residenti di via dei Monti di Creta, nel quartiere Aurelio, richiedendo un massiccio intervento dei mezzi di soccorso in pieno giorno.

Le fiamme, divampate all’interno di un’abitazione situata al terzo piano di un edificio signorile, hanno sprigionato una densa colonna di fumo visibile da diverse strade limitrofe. L’allarme, scattato intorno alle 13:40, ha visto i Vigili del Fuoco impegnati in una corsa contro il tempo per evacuare lo stabile e prestare assistenza alle persone rimaste intrappolate, evitando che il rogo si propagasse ai piani superiori della palazzina

L’allerta è scattata nel primo pomeriggio, quando la squadra 4/A del distaccamento della Pisana è giunta tempestivamente al civico 19 di via dei Monti di Creta. La situazione è apparsa subito critica: il calore e il fumo avevano già invaso le scale comuni dell’edificio di sei piani.

Per operare in sicurezza e raggiungere il punto d’innesco, i soccorritori hanno dovuto schierare, oltre ai mezzi pesanti, anche un’autoscala e il supporto del TA/6.

https://canaledieci.it/2026/04/22/incendio-allaurelio-fiamme-esplodono-in-una-palazzina-due-persone-soccorse-in-extremis/