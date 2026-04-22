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VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Nella giornata odierna, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, si è svolto un incontro dedicato agli operatori volontari del Servizio civile universale in forza alla Direzione Regionale VV.F Calabria e al Comando di Cosenza, alla presenza della professionista incaricata dalla società “Elidea Psicologi Associati” per l’erogazione delle attività di tutoraggio.

Nel corso dell’iniziativa sono state realizzate attività di orientamento al lavoro, bilancio delle competenze, supporto alla redazione del curriculum vitae e simulazioni di colloqui, con l’obiettivo di valorizzare le esperienze maturate durante il servizio e rafforzare le competenze trasversali e professionali dei partecipanti.

L’incontro si inserisce in un più ampio percorso volto a sostenere i giovani volontari nella costruzione del proprio futuro professionale, facilitando una transizione consapevole ed efficace verso il mondo del lavoro.