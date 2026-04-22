mercoledì, Aprile 22, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incontro dedicato agli operatori volontari del Servizio civile universale in forza alla Direzione Regionale VV.F Calabria e al Comando di Cosenza

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Nella giornata odierna, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, si è svolto un incontro dedicato agli operatori volontari del Servizio civile universale in forza alla Direzione Regionale VV.F Calabria e al Comando di Cosenza, alla presenza della professionista incaricata dalla società “Elidea Psicologi Associati” per l’erogazione delle attività di tutoraggio.
Nel corso dell’iniziativa sono state realizzate attività di orientamento al lavoro, bilancio delle competenze, supporto alla redazione del curriculum vitae e simulazioni di colloqui, con l’obiettivo di valorizzare le esperienze maturate durante il servizio e rafforzare le competenze trasversali e professionali dei partecipanti.
L’incontro si inserisce in un più ampio percorso volto a sostenere i giovani volontari nella costruzione del proprio futuro professionale, facilitando una transizione consapevole ed efficace verso il mondo del lavoro.

Potrebbe anche interessarti

Video- In corso le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza del container carico di fosforo: Vigili del Fuoco nautici, sommozzatori e NBCR al lavoro da ieri sera

Il Faro

Assegnazione temporanea di personale presso i Comandi dei Vigili del Fuoco di Cagliari, Oristano e Nuoro.

Il Faro

Due incidenti stradali – coinvolti in entrambi quattro ragazzi con ferite più o meno gravemente

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *