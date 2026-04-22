mercoledì, Aprile 22, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

L’origine dei vigili del fuoco

Il Faro
Spread the love

Curiosità del mese Pubblicato sul giornale “IL FARO” – N. 137Curato da Lia Albonico

Cesare Ottaviano Augusto organizzò un Corpo di difesa contro il fuoco, laMilitia Vigilum Regime. Un Corpo speciale di guardie notturne sotto il comando di unPrefectus Vigilum.

A Roma gli incendi ed i crolli erano frequenti poiché la maggior parte delle abitazioni  erano costruite in legno e le strade venivano illuminate da torce: bastava una banale distrazione per provocare una tragedia e spegnerli poteva diventare un’impresa disperata.

L’esigenza di creare un “corpo antincendio” ad attività investigativa risultò assolutamente  necessaria. Il compito principale del corpo nascente era quello di ricercare la causa degli incendi,  individuare e fermare gli autori.

LaMilitia Vigilum aveva anche lo scopo di prevenire, reprimere gli incendi e riferire al Prefectus Vigilum  i responsabili per “punire” chiunque per incuria o negligenza provocasse l’incendio.

I Vigilum, erano equipaggiati ed organizzati logisticamente. Il Corpo  in Roma  era costituito da 7000 uomini suddivisi in 7 corti e 49 centurie. Ogni corte garantiva il servizio nel territorio di due regioni: laStatio (Caserma) era in una regione e l’excubitorium (distaccamento) nell’altra regione, distribuiti prevalentemente presso la cinta muraria dell’Urbe.

Con il declino dell’impero la Militia Vigilum si dissolse. Nel corso dei secoli la popolazione della Penisola, fu colpita da calamità naturali ed incendi sempre più frequenti e rovinosi.

Potrebbe anche interessarti

Incendio all’interno di uno stabile – salvati due anziani

Il Faro

Roma, incendio all’Istituto comprensivo publio vibio mariano in via del sesto miglio: evacuati i bambini con le maschere

Il Faro

VIDEO – Giuramento degli allievi Vigili del Fuoco del 99° corso – presente lo stendardo e il nastro tricolore

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *