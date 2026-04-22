Misurina (BL) – Addestramento congiunto tra i vigili del fuoco e il SUEM 118

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VIGILI DEL FUOCO

Si è concluso giovedì 16 aprile, presso il lago di Misurina, un addestramento congiunto che ha visto impegnati, nell’arco di tre giornate, i Vigili del Fuoco e il personale del SUEM 118.

L’attività è stata finalizzata all’affinamento delle tecniche di soccorso per il recupero di persone cadute in acque ghiacciate, scenario particolarmente complesso che richiede rapidità d’intervento e stretta integrazione tra componente tecnica e sanitaria.

Alle esercitazioni hanno partecipato, per ciascuna giornata, circa 15 operatori provenienti dai Comandi dei Vigili del Fuoco di Belluno e Pordenone, insieme al personale sanitario del SUEM 118 di Belluno, operando come unico team tecnico-sanitario.

Il programma si è sviluppato in due fasi: una prima parte teorica, dedicata alla gestione del paziente in stato di ipotermia e alle procedure di sicurezza su superfici ghiacciate, e una successiva fase pratica, con simulazioni di recupero e stabilizzazione dell’infortunato, durante le quali sono state testate attrezzature e tecniche di intervento.

L’attività addestrativa ha consentito di consolidare le procedure operative e migliorare la coordinazione tra i diversi enti coinvolti, con l’obiettivo di garantire interventi sempre più efficaci e tempestivi in contesti ambientali complessi.