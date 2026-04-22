NAPOLI, al coomplesso Scampia della FEDERICO II la prima edizione del premio “FRANCESCO DEL GIUDICE”

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VIGILI DEL FUOCO

INNOVAZIONE, CREATIVITA’ E SICUREZZA: IL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO CELEBRA I PROGETTI PIU’ ALL’AVANGUARDIA NATI NEL CORPO NAZIONALE

Si è svolta questa mattina all’Università degli Studi di Napoli Federico II – Complesso Scampia, la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio “Francesco Del Giudice”. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nasce con l’obiettivo di valorizzare i progetti più innovativi sviluppati all’interno del Corpo Nazionale, promuovendo contestualmente la cultura della sicurezza e della prevenzione. Il riconoscimento è intitolato all’ingegnere Francesco Del Giudice (1815-1880), figura di rilievo assoluto nella storia dei pompieri di Napoli e precursore delle moderne tecniche di soccorso.

La cerimonia, presentata dalla conduttrice Nunzia De Girolamo e che ha celebrato la Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione, ha visto la partecipazione del Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, del Capo Dipartimento Attilio Visconti, del Capo del Corpo Nazionale Eros Mannino, del Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, del Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Luciano Antonio Portolano e del Rettore dell’Università Federico II Matteo Lorito.

Il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, nel suo intervento, ha dichiarato: “il Premio Del Giudice celebra quelle intuizioni nate nei Comandi che diventano “best practices” per tutto il sistema di soccorso pubblico e protezione civile, orgoglio della nostra nazione. Abbiamo scelto Scampia, un luogo che ha conosciuto il degrado e oggi brilla come polo di conoscenza, per dimostrare che quando mettiamo a sistema l’ingegno dei nostri operatori con il mondo accademico e delle professioni, l’Italia si dimostra all’avanguardia in Europa nella difesa dei cittadini. L’innovazione tecnologica e le nuove procedure operative che premiamo oggi non sono solo strumenti tecnici, ma una responsabilità precisa per garantire una nazione sempre più sicura”.

Nel corso dell’evento, il Capo Dipartimento Attilio Visconti ha dichiarato: “innovare nella Pubblica Amministrazione è come far nascere un fiore sulla roccia: il terreno non è sempre fertile tra regole e procedure, ma è proprio in questo contesto che nascono le soluzioni più preziose. Questo premio dimostra che anche nei sistemi più complessi esistono persone capaci di generare valore, trasformando l’esperienza concreta in innovazione per salvare vite e proteggere le comunità. Celebrare l’ingegno individuale oggi significa ricordare che il cambiamento reale è una possibilità concreta se l’organizzazione sa riconoscerla e valorizzarla”.

Il Capo del Corpo Nazionale Eros Mannino ha evidenziato che: “celebriamo questo premio in concomitanza con la Giornata Mondiale della Creatività proprio per sottolineare come l’ingegno sia il motore indispensabile per affrontare le sfide del futuro. Intitolare il riconoscimento a Francesco Del Giudice, il “Leonardo da Vinci” dei vigili del fuoco, significa onorare un uomo che non solo inventò tecnologie rivoluzionarie per il soccorso, ma le condivise con spirito di servizio. Con questa iniziativa valorizziamo il talento del nostro personale, promuovendo una cultura del miglioramento continuo per rendere il nostro servizio sempre più moderno, efficace e vicino alle esigenze del Paese”.

Durante la premiazione sono stati illustrati i cinque progetti vincitori delle diverse categorie previste. Per la sezione Attività Istituzionali, la Direzione Campania è stata premiata per un modello organizzativo unitario dedicato alla tutela della salute del personale. Nella sezione Prevenzione e Sicurezza Tecnica, il Comando di Reggio Emilia ha presentato la “Lancia AFV”, un sistema innovativo per il raffreddamento degli incendi su veicoli a carburanti alternativi.

[22/04/2026 16:21] Vigili del Fuoco: Il premio per l’Emergenza e Soccorso è andato al Comando di Verbania per lo sviluppo di una mappa web GIS georeferenziata a supporto della lotta agli incendi boschivi nel Parco della Val Grande. Per la Formazione, la Direzione Piemonte ha presentato il progetto “V.I.T.A.”, focalizzato sull’efficacia delle chiamate al Numero Unico 112. Infine, nella sezione Difesa Civile, la Direzione Centrale per l’Emergenza ha ricevuto il riconoscimento per l’evoluzione delle capacità di valutazione (assessment) nelle crisi complesse.

Il Premio sarà assegnato annualmente in diverse sedi sul territorio nazionale, a testimonianza del suo carattere inclusivo e della volontà di valorizzare le competenze del Corpo in un’ottica di innovazione continua.