Una mattina da Vigile del Fuoco

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Un Vigile del Fuoco del Distaccamento VV.F. ‘Ostiense’ – Pubblicato sul giornale “IL FARO” – N. 137

Il bambino che ha sentito fortemente l’amore verso l’ambiente e gli esseri viventi, che ha trovato gioia ed entusiasmo nel lavoro, ci fa sperare che l’umanità possa svilupparsi in un senso nuovo.Maria Montessori

In una mattina di maggio il mondo lavorativo dell’adulto e il mondo educativo del bambino si sono incontrati. La classe prima A di Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Pino Puglisi” di Roma è stata accolta dai Vigili del Fuoco del Distaccamento cittadino ‘Ostiense’ e museo storico.

Le domande, i sorrisi, l’entusiasmo, la curiosità, la gioia e lo stupore dei bambini si sono fatte sentire tra il personale della sede.

Dopo una breve descrizione storica della caserma, è seguita una visita anche del museo.

Poi i bimbi hanno assistito allo spegnimento di una bombola di GPL ed è stato simulato l’intervento di dell’incendio di appartamento con persona all’interno, ovviamente un manichino, salvata e riportata a terra.

Per realizzare pienamente la familiarizzazione dei bambini con il mondo dei Vigili del Fuoco, ognuno di loro ha potuto trasformarsi in piccoli pompieri, maneggiando lancia antincendio. A chiusura della mattinata, sono stati consegnati i Diplomi di “Giovane pompiere”.

Maria Montessori, a proposito della collaborazione tra adulti e bambini osserva che: “La società umana non può cambiare, senza la collaborazione tra adulti e bambini”.

Per molto tempo i bambini hanno parlato entusiasti della loro esperienza da pompiere

Riprendendo la riflessione di Maria Montessori: “anche l’adulto subisce una trasformazione nel processo educativo”.

I Vigili del Fuoco non siano educatori, ma il coinvolgimento con i piccoli porta tanto calore, bellezza, purezza, curiosità, semi di luce e gioia.