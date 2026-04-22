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VIDEO – Un piccolo aereo si schianta contro i cavi dell’alta tensione, provocando un’enorme esplosione prima di precipitare nel parcheggio di un negozio.

Il Faro
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QUESTO è il momento scioccante in cui un aereo si scontra con i cavi dell’alta tensione, provocando un’enorme esplosione prima di atterrare in modo rovinoso nel parcheggio di un negozio.

Un filmato agghiacciante ripreso da una dashcam mostra gli ultimi istanti di vita del piccolo aereo mentre sorvola una strada trafficata

5Il piccolo aereo è esploso dopo aver colpito i cavi elettriciL’aereo ha iniziato a precipitare, atterrando in un parcheggio vicino

L’aereo tocca improvvisamente una serie di cavi elettrici, provocando una spettacolare esplosione di luce. L’aereo inizia quindi a precipitare in picchiata verso un parcheggio vicino.

Gli automobilisti preoccupati si fermano a bordo strada su Van Buys Boulevard mentre l’aereo si schianta al suolo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 del mattino, ora locale, a Pacoima, a nord di Los Angeles .

https://www.the-sun.com/news/16256205/plane-crashes-power-lines-parking-lot

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