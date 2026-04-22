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È rientrata da Berlino la delegazione dei vigili del fuoco volontari di Gardolo che ha partecipato alla 14ª Berlin Stair Run, la spettacolare gara di salita scale affrontata con autorespiratore e DPI completi.

L’obiettivo della competizione è raggiungere il tetto del Park Inn Hotel di Alexanderplatz, percorrendo i 39 piani dell’edificio e superando un dislivello positivo di 110 metri, il tutto senza esaurire l’aria contenuta nelle bombole.

Ottima la prestazione delle squadre di Gardolo: una delle coppie partecipanti si è classificata tra le prime 80 posizioni, distinguendosi in una gara che richiede un grandissimo allenamento, resistenza fisica e preparazione tecnica.

https://lavocedeltrentino.it/dalle-valli/vigili-del-fuoco-volontari-di-gardolo-protagonisti-alla-berlin-stair-run/