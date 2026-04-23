Da Ostia al Colosseo in bicicletta, ecco il percorso. “Non darà fastidio alle auto”

Spread the love

Dal Colosseo fino a Ostia Antica in bicicletta su un tracciato lungo 33 chilometri, di cui 14,5 dentro il Raccordo anulare, ma non sarà una ciclabile pensata per sostituire le auto bensì un percorso «a vocazione turistico-domenicale». Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha descritto la futura pista Ostia-Colosseo il cui tracciato è stato presentato ieri da Astral, soggetto attuatore dell’intervento finanziato dalla Regione con 18 milioni di fondi europei.

Alla riunione inter-istituzionale che si è svolta nella Sala Aniene del palazzo della Giunta c’erano tutti gli enti interessati: oltre alla Regione, i tecnici di Roma Capitale, Eur Spa e il Municipio X con il suo presidente, Mario Falconi, in attesa di conoscere il nuovo cronoprogramma che prevede il completamento del Progetto di fattibilità tecnico-economica entro ottobre e da dicembre l’inizio dei lavori, che in due anni, per dicembre 2028, consentiranno ai turisti, ai vacanzieri e ai romani nel loro tempo libero di spostarsi lungo una direttrice che sfrutta tratti di ciclabili esistenti e altri li costruisce (circa 11,4 chilometri, quasi tutti extra Gra) ma in buona parte fuori dalla carreggiata, per interferire il meno possibile con la viabilità ordinaria.

https://www.iltempo.it/roma-capitale/2026/04/22/news/ciclabile-ostia-colosseo-ecco-il-percorso-lavori-da-dicembre-47382846/amp