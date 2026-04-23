Firenze, fuga di gas in via Villamagna: strade chiuse, traffico nel caos. “Un delirio, evitate la zona”

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Firenze, 23 aprile 2026 – Una fuga di gas è avvenuta intorno alle 17 di oggi, giovedì 23 aprile, in via Villamagna all’intersezione con via Lapo da Castiglionchio. La zona è quella del nuovo ponte che collega Gavinana a Bellariva. La fuga di gas, fanno sapere i vigili del fuoco intervenuti sul posto, è avvenuta per la rottura di una tubazione di gas metano, in seguito a lavori stradali.

Via Villamagna, comunica il Comune di Firenze, è stata temporaneamente chiusa all’altezza di via Baldo Ruffoli per consentire l’intervento di Toscana Energia. Disposta anche la chiusura di via Adriani (quella che collega piazza Gavinana a via Villamagna) per effettuare lo svuotamento della conduttura, a cura dei vigili del fuoco, necessario alla riparazione del guasto.

https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/fuga-gas-traffico-firenze-yw55chjj