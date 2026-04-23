Furgone senza controllo in discesa precipita nel cortile dell’asilo, a quell’ora deserto

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Signa (Firenze), 23 aprile 2026 – Forse un’avaria tecnica al freno a mano. Sta di fatto che intorno alle 18 di giovedì 23 aprile un furgone cassonato parcheggiato lungo viale XX settembre, a Signa, si è messo in movimento e ha iniziato a percorrere a velocità crescente la strada in discesa che costeggia le scuole medie e porta alla materna.

Proprio prima della curva, all’altezza dell’asilo, il mezzo è finito sul marciapiede, ha divelto i pali e la rete della recinzione ed è piombato con un salto di alcuni metri nel cortile della materna, per fortuna deserta benché spesso ospiti anche lezioni pomeridiane legate alla scuola di musica e ad altre attività. Nell’impatto si è quindi adagiato su un lato e ha riversato a terra il carburante e il contenuto del cassone.

https://www.lanazione.it/cronaca/furgone-senza-controllo-in-discesa-precipita-nel-cortile-dellasilo-a-quellora-deserto-31c255f2