giovedì, Aprile 23, 2026
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Il fuoco divampa vicino alle pale eoliche, scatta l’emergenza a Piombino

Il Faro
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Momenti di apprensione nel territorio di Piombino, dove un incendio di vegetazione secca è scoppiato nella zona di Bocca di Cornia, non lontano da un’area caratterizzata dalla presenza di impianti eolici. Le fiamme si sono sviluppate nel primo pomeriggio, alimentate dal caldo e dalla vegetazione secca, creando una colonna di fumo visibile anche a distanza. La vicinanza alle pale eoliche ha reso necessario un intervento rapido e coordinato per evitare possibili rischi alle infrastrutture energetiche.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme a due squadre antincendio specializzate, impegnate nelle operazioni di spegnimento e bonifica dell’area. A supporto delle operazioni anche la polizia municipale, che ha gestito la viabilità e messo in sicurezza la zona interessata.

https://www.ilcuoioindiretta.it/cronaca/2026/04/23/il-fuoco-divampa-vicino-alle-pale-eoliche-scatta-lemergenza-a-piombino/213231

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