In Arrivo Centomila Euro Di Lavori Per La Basilica Dei Santi Pietro E Paolo All’Eur

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“Sostegno e collaborazione tra pubblico-privato. Con questa donazione diamo il via a un percorso di recupero e cura per la nostra basilica, un bene comune, simbolo del nostro territorio”, annunciano sui loro social Titti Di Salvo e Augusto Gregori.

La donazione è propedeutica all’avvio di un percorso di recupero e cura del bene comune, un simbolo per il IX Municipio, come ha dichiarato il vicepresidente Gregori: “I territori crescono quando qualcuno decide di non voltarsi dall’altra parte. Ringrazio l’amico Massimo Maurizi, che con una scelta di responsabilità ha acceso una luce per la nostra comunità. Il nostro compito ora è fare in modo che quella luce diventi un esempio, capace di coinvolgere altri cittadini, altre imprese, altre energie. Perché una comunità forte non aspetta che le cose accadano: le costruisce insieme”. A fargli eco, Padre Luca Atzeni, che ha commentato: “La bellezza che restituiremo alla basilica, è un dono che attraverserà il tempo: grazie per l’aiuto a ridare luce alla nostra storia”.

https://www.unfoldingroma.com/cronaca-metropolitana/28460/in-arrivo-centomila-euro-di-lavori-per-la-basilica-dei-santi-pietro-paolo-all%E2%80%99eur/