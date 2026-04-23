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Un incendio sotto al cavalcavia Portuense sta paralizzando la mobilità nel quadrante sud-ovest della Capitale. Intorno alle 17:00 di oggi, giovedì 23 aprile, un denso fumo nero ha iniziato a levarsi dal sottoscala del cavalcavia di via Portuense, all’incrocio con via Isacco Newton, mettendo in allarme residenti e automobilisti.

L’incendio è divampato intorno alle 17 all’altezza di via Isacco Newton. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Locale: pesanti ripercussioni sulla viabilità verso il centro

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con diverse squadre per domare l’incendio le cui cause restano ancora da accertare.

Insieme ai pompieri sono al lavoro gli agenti della Polizia di Roma Capitale, impegnati a gestire l’emergenza e a mettere in sicurezza l’area interessata dalle fiamme.

https://canaledieci.it/2026/04/23/incendio-sotto-al-cavalcavia-portuense-traffico-nel-caos-e-strada-chiusa/