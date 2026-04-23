giovedì, Aprile 23, 2026
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Vigili del fuoco

Portici: incendio in casa, muore una donna di 38 anni

Il Faro
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Nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 aprile, a Portici, un incendio divampato all’interno di un appartamento ha causato la morte di una donna.

I carabinieri della stazione locale sono intervenuti in Corso Garibaldi 254, all’interno del parco San Ciro, dopo la segnalazione di un rogo in un’abitazione. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Una donna di 38 anni ha perso la vita a causa delle gravi ustioni riportate nell’incendio. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per lei non c’è stato nulla da fare. Il rogo ha provocato ingenti danni all’interno della casa: completamente distrutti cucina e salone, le fiamme si sono estese rapidamente agli ambienti principali.

https://napolitan.it/2026/04/23/161237/portici-incendio-in-casa-muore-una-donna-di-38-anni/

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