Tradate: incendio in un’abitazione, cinque squadre dei vigili del fuoco in azione

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TRADATE – Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi per un incendio scoppiato in un’abitazione in via della Stria.

L’allarme è scattato alle 12.35 e sul posto sono state inviate diverse squadre per fronteggiare l’emergenza. Complessivamente hanno operato cinque squadre dei vigili del fuoco, con due autopompe, un’autoscala, un’autobotte e un mezzo per il trasporto di bombole di aria respirabile. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso. Non sono al momento disponibili ulteriori informazioni su eventuali persone coinvolte o sulle cause del rogo.