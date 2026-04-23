giovedì, Aprile 23, 2026
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Vigili del fuoco

Tradate: incendio in un’abitazione, cinque squadre dei vigili del fuoco in azione

Il Faro
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TRADATE – Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi per un incendio scoppiato in un’abitazione in via della Stria.

L’allarme è scattato alle 12.35 e sul posto sono state inviate diverse squadre per fronteggiare l’emergenza. Complessivamente hanno operato cinque squadre dei vigili del fuoco, con due autopompe, un’autoscala, un’autobotte e un mezzo per il trasporto di bombole di aria respirabile. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso. Non sono al momento disponibili ulteriori informazioni su eventuali persone coinvolte o sulle cause del rogo.

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